60年以上続くマツダの「歴史的ブランド」がさらなる進化を遂げた！2026年1月30日、マツダは「ファミリアバン」を一部商品改良（一部改良）しました。マツダ初の小型車「ファミリア」シリーズの第一弾として1963年に初登場したファミリア バン。【画像】超カッコいい！ これがマツダの新「ファミリア」です！ 画像で見る（30枚以上）その後、セダンやステーションワゴン、クーペ、ハッチバックなどさまざまなラインナップ展開