高島誠氏が語る成長期の投球マネジメント…感覚のズレを「調整」で埋める思考法中学3年生頃の成長期、体が大きくなるにつれて球速が飛躍的に上がる投手は多い。喜ばしい成長だが、同時に「急にコントロールが悪くなった」「ボールの抑えが利かない」といった壁にぶつかるケースが頻発する。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、この現象の原因は技術的な欠陥ではなく、自身の成長による「イメージと