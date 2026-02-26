西武ドラフト3位の秋山が練習試合で豪快アーチプロでの飛躍に期待が高まる快音となった。西武の秋山俊外野手は25日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われた斗山ベアーズ（韓国）との練習試合に出場。今春、チーム初となる本塁打を放ち、ファンが「えぐーー！！」「半端ないです」と衝撃を受けている。強烈な一打が飛び出したのは2点リードで迎えた4回。無死一塁で打席に入った秋山は、相手右腕の低めのボールを捉えると、