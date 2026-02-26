「選手コアラデザインミニトート」がセットにロッテは、5月1日に行われる西武戦において、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売することを発表した。本アイテムは、木村優人投手をはじめとした8選手を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグ。投げる、打つ、走るといったプレー