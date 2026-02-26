「マクドナルド」の春の風物詩「てりたまファミリー」が、3月4日（水）から、全国の店舗で発売される。【写真】待ってました！「てりたまファミリー」全6種一覧■ラインナップは全6種発売から30周年を迎える今年の「てりたまファミリー」は、バーガー3種、マフィン1種、ドリンク2種から成る計6種がラインナップ。バーガーは、定番人気の「てりたまバーガー」と「チーズてりたま」に加えて、2023年に登場した「瀬戸内レモン