乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が25日、グループのブログを更新し、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表した。卒業コンサートの場所と日程が、ファンの間で話題となっている。【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波梅澤は、ブログに17歳で乃木坂に加入してすぐのころのエピソードから、卒業に至るまでの経緯などをつづり「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めな