フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日までに自身のインスタグラムを更新。旅先でのオフショットを公開した。「福岡満喫」とつづった森。カフェでスイーツを味わう様子など複数の写真を披露した。ファンからは「香澄ちゃん可愛い」「令和のあざと女王」「可愛さ満開」「超カワイイ」「福岡満喫出来たみたいで良かった」「好きです」「可愛さ最強だね」などのコメントが寄せられた。