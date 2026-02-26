２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、現地で解説をつとめたミラノ・コルティナ五輪でのツーショットを披露した。菜那さんは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「オリンピック期間中に偶然会うことができたフィギュアスケートのかおちゃん」と書き出し、フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得し最後の五輪となった坂本花織とのツーショットをアップ。「昔から可愛くて今も可愛い！フリーで滑った愛の讃歌