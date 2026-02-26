◆オープン戦タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レークランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）タイガースのジャメイ・ジョーンズ外野手（２８）が２５日（日本時間２６日）、本拠でのブルージェイズ戦で「３番・左翼」で先発。４打数無安打で終え、ＷＢＣ韓国代表合流のため、フロリダでのキャンプを打ち上げた。「いいキャンプを過ごせた。今年はＷＢＣがあるので、明