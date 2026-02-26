初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２６日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。新日本プロレスのタイガーマスクがＴＡＫＡみちのくとタッグを結成し、日高郁人、関札皓太と対戦する。他の出場予定選手は、村上和成、ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、藪下めぐみ