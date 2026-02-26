日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２６日に放送され、総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーと木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福が互いをたたえあった。午前６時５４分に出演者全員がそろってあいさつし、時報を伝えた際に鈴木が「水卜さん『理想の上司』１０年連続１位おめでとうございます！」と２５日に発表された明治安田生命によるアンケート結果を祝福。水卜アナは恥ずかしそう