パター時にヒザを大きく曲げるのはNG！ ヒザを大きく曲げずに前傾角度を深くする 前傾をする際は、まず、ヒザを曲げすぎないで前傾を深くします。ヒザは軽く曲げる程度でOKです。また、正しくヒジを曲げること。基本的には、ヒジが体に近い状態で構えるのか&#