パット時に「お先に」をしないゴルファーは上手くならない！ 突然ですが、あなたはグリーン上で「お先に」をする人でしょうか、それともしない人でしょうか。そんなことがゴルフの上達と関係あるの?と言われそうですが、実は大いに関係があるんです。アマチュア、特にあまり上手くない人のプレーを