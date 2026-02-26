【痩せないNG習慣を見直す】カフェインのデメリットを知らずにコーヒーを飲み続ける 「寝る子は育つ」と言いますが「寝る子は痩せる」と言ってもいいかもしれません。よい眠りはダイエットに有効。ここで注意したいのはコーヒーや紅茶などに含まれるカフェイン。 通常、飲み物で摂ったカフェインの効果が代謝により半求するのに5～8時間、ときには10時間かかるとされています。ですから、夜12