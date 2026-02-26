社会全体、建設業界、当社自身も「変革」の時を迎えています。特に、業界として魅力がなければ、新しい人材は集まりません。2023年に土木学会会長を務めた際、「土木の魅力向上プロジェクト」を立ち上げましたが、土木に限らず、業界の魅力向上に向けた発信や提言を行い、業界、企業が変革に舵を切りやすい環境を整えていくことが私の役目だと考えています。 変革の例として、デジタル技術の活用による管理、施工双方の効率化