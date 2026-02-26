【ロンドン共同】アイスランドのフロスタドッティル首相は25日、欧州連合（EU）加盟交渉再開の是非を問う国民投票を数カ月以内に実施すると表明した。訪問先のポーランドで述べた。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で加盟に向けた機運が高まっていた。ロイター通信が報じた。アイスランドは2008年の世界的な金融危機で通貨が暴落。経済が破綻状態となったことを契機に、EU加盟とユーロ導入を求める声が高まり、09年にEUへの加