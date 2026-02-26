[2.25 欧州CL決勝Tプレーオフ R・マドリー 2-1 ベンフィカ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は25日、決勝トーナメントプレーオフ第2戦を行い、レアル・マドリー(スペイン)がベンフィカ(ポルトガル)を2-1で下し、2戦合計スコア3-1でベスト16進出を果たした。R・マドリーは1996-97シーズンの欧州カップ出場権を逃した後、欧州王者に返り咲いた翌97-98シーズンから29シーズン連続で欧州CLに出場中。ベスト16に届かず敗退したことは