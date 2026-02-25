ハットブランド「エントワフェイン（ENTWURFEIN）」が、ブランド初のヘアアクセサリーコレクションを発売した。同ブランド公式オンラインストアおよび取り扱い店舗で販売している。【画像をもっと見る】エントワフェインは、南雲詩乃によるオートクチュールハットブランド「シノナグモ（Shinonagumo）」のプレタポルテラインとして2022年に始動。シンプルでシャープなデザインに心地よい素材を組み合わせ、日常に溶け込むヘッ