26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比860円高の5万9650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61602.76円ボリンジャーバンド3σ 59650.00円26日夜間取引終値 59549.70円ボリンジャーバンド2σ 58583.12円25日日経平均株価現物終値 58036.00円5日移動平均 57920.00円一目均衡表・転換線 57496.65円ボリンジャーバンド1σ 5