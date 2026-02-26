26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比60.5ポイント高の3914ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4082.31ポイントボリンジャーバンド3σ 3958.84ポイントボリンジャーバンド2σ 3914.00ポイント26日夜間取引終値 3849.40ポイント5日移動平均 3843.16ポイント25日TOPIX現物終値 3835.37ポイントボリンジャーバンド1σ 3832