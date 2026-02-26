本日2月26日（木）よる7時54分から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ27」第4戦。VIPチャレンジャーは、レギュラー放送で13年ぶりの参戦となる風間俊介。増田貴久は「食べたいものを食べて楽しく帰ってほしい」と余裕のコメントだが、自身は現在2連敗中で最下位。「値段に迷ったら聞いてください」の一言には、風間も「絶対聞かないし！なんでそのテンションでいけんのよ」とバッサリ。果