ダイヤモンドバックスとのオープン戦で登板したドジャースの佐々木＝25日（AP＝共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは25日、各地でオープン戦が行われ、ドジャースの佐々木はアリゾナ州スコッツデールでのダイヤモンドバックス戦に先発で初登板して1回1/3を投げ、3安打3失点、3奪三振だった。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に「5番・三塁」で出場し、二塁打を放って2打数1安打だった。試合は4―4。ホ