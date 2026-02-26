千葉県の市川市動植物園でオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱く姿が人気となっているニホンザル「パンチ」（雄、７か月）に世界も注目している。海外主要メディアの取材が相次ぎ、米ホワイトハウスの公式Ｘにも登場。同園の関係者は世界中に広がる反響に驚いている。「サルのパンチが特別ゲスト」。トランプ大統領が一般教書演説を行った２５日（日本時間）、ホワイトハウスの公式Ｘにアクセスすると、一般教書演説に