◎全国の天気全国的に天気が回復して、日差しが戻りそうです。ただ、関東や東北の太平洋側は雲がとれにくい見込みです。関東の雨は明け方までですが、日中も沿岸部を中心に雲が広がるでしょう。九州南部や沖縄は夕方以降、にわか雨がありそうです。◎予想最高気温平年より高いところが多く、東海から九州は広く4月並みの暖かさとなるでしょう。大阪は17℃、名古屋は19℃まで上がる予想です。一方、仙台は7℃、東京は13℃で前日と同