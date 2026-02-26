お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、自身の母について「常識に縛られていないところがすごく面白い」と評した。【映像】又吉の美人母と姉又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。大阪に住む母について聞かれると「母は独特の感性というか、意外なことを言ったりすることも多いんで」と口を開いた。例として「僕、30歳までテレビとかに出る機会がなかったんですけど、それまでは母はすごくやさしく応援