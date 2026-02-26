ウクライナのゼレンスキー大統領、トランプ米大統領（いずれもゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、トランプ米大統領と電話会談したと明らかにした。ロシアとの和平交渉を巡り米国の仲介に謝意を示したほか、欧州の同盟国が米兵器を購入してウクライナに供与する枠組み「ウクライナ優先要求リスト（PURL）」を通じた防空ミサイルの支援にも「感謝している」と述べた。ゼレンスキー氏はスイス