次期「iPhone 18 Pro」が試験生産に入ったと報じられています。 著名なリーカーのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 18 Proはすでに量産テストの段階に入っているとのこと。9月と予想される発売に向けてデバイスの製造検証が最終段階に到達したことを意味しています。 今回の情報によれば、iPhone 18 Proの素材に大きな変更はなく、全体として現行モデルの「iPhone 17」のデザインを引き継ぐそう。 iPhone 18 Pro