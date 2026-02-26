堤真一が主演を務める4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）に、本田響矢が“夢を失った”車いすヤンキー役で出演することが決定。また、車いすラグビー選手役として、細田善彦、円井わん、越山敬達、八村倫太郎、やす、水間ロン、冨手麻妙、ノボせもんなべの出演も発表された。【写真】“ブレイズブルズ”のメンバーで細田善彦・円井わんら出演本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チ