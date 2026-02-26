◆オープン戦タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レークランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）ＷＢＣ台湾代表でタイガースの李灝宇内野手（２３）が、２５日（同２６日）本拠でのオープン戦のブルージェイズ戦に「８番・三塁」で先発。３打数１安打１得点で、順調な調整ぶりをアピールした。ＷＢＣ参加は、悩んだ末の決断だったという。「代理人を通じて、代表チ