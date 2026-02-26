作家の松原秀行さんが18日に亡くなったことが25日、分かった。講談社の青い鳥文庫編集部が公式サイトなどで発表した。76歳。 【写真】松原さんが生み出した名作文庫「パスワードは、ひ・み・つ」の表紙見たことある人も多いはず 公式サイトでは「青い鳥文庫で『パスワード探偵団』シリーズを書いてくださった松原秀行（まつばら・ひでゆき）先生が、2026年2月18日にお亡くなりになりました」と発表。松