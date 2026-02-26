5大リーグの複数クラブが獲得に興味デンマーク1部FCコペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介が、現地メディアから「最高級の補強」と極めて高い評価を受けている。2025年7月に加入した鈴木は、瞬く間にディフェンスラインの要へと成長。地元紙「Tipsbladet」は、2024年夏以降にクラブが獲得した選手の中で、鈴木を「最も成功した補強」の一人に選出した。鈴木のコペンハーゲンでのキャリアは、負傷による出遅れという困