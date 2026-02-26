『会話の0.2秒を言語学する』（水野太貴 著）世は言語学ブームなのだという。たしかに書店に足を運べば、言葉や会話、言語によるコミュニケーションについて書かれた一般書が数多く平積みになっている。そんな一大ブームの立役者のひとつが「ゆる言語学ラジオ」。YouTube、Podcastで5年以上の長きに渡って展開されている人気トーク番組だ。本書の著者はそのメインパーソナリティのひとり。言語マニアが高じて出版社の編集者に