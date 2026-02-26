中国当局の軍部反腐敗闘争が最高位層まで拡大し、2022年以降に粛清されたか公式の席上から姿を消した中国軍の高位将官は100人以上にのぼるという分析が出た。米国シンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」は24日（現地時間）に公開した「中国軍粛清データベース」において、2022年から今年までに粛清されたか粛清の可能性が提起された中国軍の上将（大将）・中将級将官は少なくとも101人になると集計した。このうち36人は公式に