ドイツのフリードリヒ・メルツ首相が25日（現地時間）、就任後初めて中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行った。貿易赤字を意識し、公正な協力を強調した。同日午後、北京の釣魚台国賓館で開かれた会談で、メルツ首相は習主席に対して「我々は世界3大産業国のうちの2カ国だ。大きな責任であると同時に大きな機会でもある」とし、「両国は数十年にわたり良好な二国間関係を維持しており、今後も発展させていきたい」と述べた