ヒガシマル醤油は21日、22日の両日、東京都世田谷区の二子玉川ライズで関西だしにこだわった「うどんスープ」でつくるうどんが、無料で食べられる試食イベント「うどんスープ食堂」を開催。21日は連休初日とあって女性やファミリーなど多くの来場者で賑わった。同社は毎年、池袋・サンシャインシティでも「うどんスープ」の試食イベントを行っているが、今回はこれを上回る過去最大規模で実施。来場者も2日間でサンシャインシ