ジャンボフェリーは、高松東港の待合所に休憩ブース「ちょっとこま」を2月2日に設置した。ジャンボフェリーに乗船する人が利用できる有料の休憩スペース。出発客は乗船前に、到着客は下船後に利用できる。男女別エリアとなり、ブースの入り口にはカーテンを設置するほか、電源も完備する。利用可能時間は、神戸発1便が午前5時から午前8時まで、2・3便が午後5時半から翌午前8時まで、4便が午前0時から午前8時まで、高松発1便が前日