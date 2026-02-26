いよいよ4月1日から新規導入される自転車の青切符制度。その施行を前に不安になっている人は多いハズ。結論から言うと、当面は厳しい状況が続くと思われ、自転車に乗るすべての人は細心の注意が必要となってくる!!文：ベストカー編集部／写真：ベストカー編集部青切符制導入で自転車乗りの意識改革が必須!!2026年4月1日から、自転車に青切符制が導入されます。マスコミの報道などで耳にしたことがあるかもしれませんが、自転車の事