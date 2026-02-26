●きょう26日(木)は日ざしも届き、最高気温は各地18度前後。日中は季節先取りの春の陽気に●スギ花粉大量飛散のおそれ。一段と入念な花粉症対策を●あす27日(金)は天気下り坂。朝から夜遅くにかけて雨は強弱を繰り返しながら降り続く見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は昨夜まで少々厚い雲に覆われていましたが、この時間にかけてところどころで晴れ間が出てきました。きょう26日(木)はこの先も穏やかな空模様が続き、日中はしっ