きょう(木)は広い範囲で天気が回復し、晴れる所が多くなるでしょう。きのう西日本や東日本に本降りの雨を降らせた低気圧は日本の東へと離れ、全国的に日差しが戻る見込みです。ただ、関東や東北太平洋側では雲が取れにくく、曇りやすいでしょう。東京には傘マークが表示されていますが、これは明け方までの雨を表しており、このあとは晴れ間もありそうです。洗濯物の外干しはできますが、沿岸を中心に北寄りの風が強く吹くため、飛