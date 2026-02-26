「私の目標はうつ病をノックアウトすることです」そう語るのは、元プロキックボクシング日本チャンピオンという異色の経歴を持つ精神科医であり、青葉こころのクリニック院長の鈴木宏氏だ。鈴木氏は精神科医になる以前、麻酔科医として勤務しながらプロキックボクサーとして11年間リングに立ち続けていた。医師としてのキャリアと並行しながら、日々の激しいトレーニング、そして試合のプレッシャーと向き合い続けた。リングに上が