そもそも株主優待とは、企業が株主に「優待品」を贈る制度のこと。優待品はその企業に関係した商品が多く、たとえば日本マクドナルドホールディングスの株主になれば、バーガー類などの引換券がもらえる。こうした株主優待を実施している企業は約1600社あり、株価上昇が期待でき、かつ株主優待をもらえる銘柄を探すのも、個人投資家の楽しみの一つ。プロが厳選した優待銘柄を一挙に紹介していく。表も合わせてご覧いただきたい。【