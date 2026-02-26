スポーツ専門局「ESPN」電子版が25日（日本時間26日）、MLB30球団の予想ラインナップを発表し、打線をランキング形式で評価した。1位に選ばれたのはドジャースで、大谷翔平は引き続き1番打者を務めると予想されている。ESPNはドジャース打線について、強力で辛抱強く、走塁も抜け目がなく、層が非常に厚いと高く評価。左投手、右投手のいずれに対してもメジャー最高レベルで対応でき、ほとんど弱点がないとしており、「ドジャ