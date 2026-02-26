【ニューヨーク共同】米フロリダ州オーランドは25日、2028年ロサンゼルス五輪に向けた国際オリンピック委員会（IOC）の「五輪予選シリーズ」の開催地に立候補したと発表した。日本も招致に乗り出す方向で動いている。同シリーズはスケートボードなど複数の都市型スポーツを1カ所に集約して同時開催する大会。24年パリ五輪前に初導入され、上海とブダペストでスポーツクライミングなどを含め4競技が行われた。ロス五輪へはバス