花粉症を引き起こす免疫メカニズムとは毎年毎年この季節は「花粉の飛散量が去年以上」というニュースを目にするが、なんと今年は秋田県では例年の6倍！北陸・甲信越では2倍の飛散量だと気象庁が予測を出している。花粉症の人にはとんでもないバッドニュースである。勘弁して欲しいが、一方で花粉症がなぜ起こるのか、そのメカニズムもかなり詳しくわかり始めた。立川パークスクリニック院長で感染症や免疫を扱う血液専門医の久住英