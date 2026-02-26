衆院選は与党の圧勝に終わり、高市政権の継続が決まったが、財政政策や経済政策は今後どうなるのか。経済財政諮問会議の民間議員を務める第一生命経済研究所首席エコノミスト・永濱利廣さんの解説をお届けする――。写真＝時事通信フォト閣議に臨む高市早苗首相＝2026年2月13日、首相官邸 - 写真＝時事通信フォト■財政拡大が景気を下支えする2026年2月8日に行われた衆院選が与党の勝利に終わったことで、高市首相の続投が確実とな