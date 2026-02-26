子どもの脳の発育に大事なことは何か。臨床心理士の中島美鈴さんは「睡眠とメディア視聴には気を付けたほうがいい。例えば、わずか1時間の睡眠不足でも、将来の学力や自制心の土台となる『実行機能』の発達に影響があることがわかっている」という――。（第1回）※本稿は、中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／O2O Creative※写真はイメージです - 写真＝iStock