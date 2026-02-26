2月26日に発売される「書簡型小説『二人称』」。実際の封筒32通と手紙約１７０枚で構成された異例の作品を手掛けたのは、バンド「ヨルシカ」でコンポーザーを務めるｎ‐ｂｕｎａ（ナブナ）さん。自身でも多くの小説に影響を受けたというｎ‐ｂｕｎａさんが敬愛する作家の一人、道尾秀介さんとの対談が実現しました。道尾さんはリアルな捜査資料を読み解いて進める謎解きゲーム「ＤＥＴＥＣＴＩＶＥ Ｘ」シリーズや、読む順番で結末