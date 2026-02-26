テスラは高級セダン「モデルS」と高級SUV「モデルX」の生産を段階的に終了すると発表した。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「この決定は、単なるライン整理ではない。プレミアムセグメントの象徴的モデルを終了させることで、生産リソースと経営資源をAI・ロボティクスに再配分するというイーロン・マスクCEOの意思表示だ」という――。写真＝iStock.com／jetcityimage※写真はイメージです - 写真＝iStock.com