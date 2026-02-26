2026年2月22日、韓国・仁川のインスパイア・アリーナ。約8000人の観衆の前に現れたのは、白いフリルのロングスカートをまとった松田聖子（63歳）だった。背景のセットには花畑と大理石の支柱があり、支柱にはピンクの花がつたのようにからまっている。松田は、まるでおとぎ話に出てくるお姫様の庭のようなステージに現れた。かくして「45th Anniv. SEIKO MATSUDA CONCERTO TOUR2025-2026”Sing! Sing! Sing” in KOREA」が始まった