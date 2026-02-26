娘の身を心配するあまり、厳しい門限を課す親は珍しいものではありません。そんな「箱入り娘」が門限までデートを思いっきり楽しむためには、どんな工夫が必要なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「門限が厳しいなりにデートを楽しむための工夫」をご紹介します。【１】思い切って彼氏を両親に紹介する「結婚を視野に入れて、家族ぐるみの付き合いにしてしまいます」（20代女性）とい